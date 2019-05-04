مواعيد مباريات اليوم بالدوريات الأوروبية وإياب نصف نهائي أبطال أفريقيا

كتب- محمد السيد تقام، اليوم السبت، مباريات في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والدوريات الأوروبية المختلفة وأبرزها: دوري أبطال أفريقيا مازيمبي الكونغولي مع الترجي التونسي 3:00 عصرا

صن داونز الجنوب أفريقي مع الوداد البيضاوي المغربي 3:00 عصرا Advertisements الدوري الإنجليزي بورنموث مع توتنهام 1:30 ظهرا

وست هام يونايتد مع ساوثهامبتون 4 عصرا

ولفرهامبتون مع فولهام 4 عصرا

كارديف سيتي مع كريستال بالاس 6:30 مساء

نيوكاسل يونايتد مع ليفربول 8:45 مساء الدوري الإسباني ليفانتي مع رايو فاليكانو 1:00...

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