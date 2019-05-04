اخبار الرياضه

مواعيد مباريات اليوم بالدوريات الأوروبية وإياب نصف نهائي أبطال أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب- محمد السيد

تقام، اليوم السبت، مباريات في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والدوريات الأوروبية المختلفة وأبرزها:

دوري أبطال أفريقيا

مازيمبي الكونغولي مع الترجي التونسي 3:00 عصرا
صن داونز الجنوب أفريقي مع الوداد البيضاوي المغربي 3:00 عصرا

Advertisements

بورنموث مع توتنهام 1:30 ظهرا
وست هام يونايتد مع ساوثهامبتون 4 عصرا
ولفرهامبتون مع فولهام 4 عصرا
كارديف سيتي مع كريستال بالاس 6:30 مساء
نيوكاسل يونايتد مع 8:45 مساء

ليفانتي مع رايو فاليكانو 1:00...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم بالدوريات الأوروبية وإياب نصف نهائي أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا