لم يمر خبر وفاة نور أحمد كمال حافظ نجمة كرة اليد الشابة بالنادي الأهلي مرور الكرام، فقد استوقف الكثيرين خاصة أنها فتاة مهذبة شهد لها الكثيرون بأنها كانت متفوقة خلقياً ورياضياً، بخلاف أنها ماتت وهي صائمة مساء الخميس الماضي، حيث كان آخر حوار دار بينها وبين والدتها السيدة راوية حمدي، عندما طلبت منها أن توقظها عندما يرفع آذان المغرب كي تتناول وجبة الإفطار. الشابة الجميلة التي وافتها المنية مساء الخميس كانت من مواليد 1996، حيث كانت تبلغ من العُمر 23 عامًا، ودرست في مدرستى البشائر، والمدرسة المصرية للغات، بالتجمع الخامس. بداية توفي والدها في...

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كانت هذه تفاصيل خبر 3 رسائل مؤثرة كتبتها لاعبة يد الأهلي قبل وفاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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