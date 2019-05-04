انت الان تتابع الدوري الإسباني: ليغانيس يذل إشبيلية في الأندلس ويضعف حظوظه في دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ألحق ليغانيس خسارة مذلة بمضيفه إشبيلية وأضعف حظوظه في المنافسة على البطاقة الأخيرة المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما تغلب عليه بثلاثية نظيفة الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفاجأ ليغانيس مضيفه بهدفين مبكرين حملا توقيع كل من الدولي المغربي يوسف النصيري (8) والدنماركي مارتن برايثوايت (20)، قبل أن يعزز بالثالث بواسطة أوسكار رودريغيث (82).

وصعد ليغانيس إلى المركز التاسع برصيد 45 نقطة مسديا خدمة إلى خيتافي شريك إشبيلية في المركز الرابع (55 نقطة) للإنفراد بالمرتبة الأخيرة المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف جيرونا الأحد.

كما قدم ليغانيس خدمة لفالنسيا السادس (52 نقطة) والذي بات يملك فرصة اللحاق بإشبيلية في حل فوزه على مضيفه هويسكا صاحب المركز الأخير الأحد أيضا.

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وهي الخسارة الثانية على التوالي لإشبيلية والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة، فيما حقق ليغانيس فوزه الأول في مبارياته الست الأخيرة (خسارتان و3 تعادلات).

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات ليفانتي مع رايو فايكانو، وإسبانيول مع أتلتيكو مدريد، وألافيس مع ريال سوسييداد، وسلتا فيغو مع برشلونة.

ويلعب الأحد أيضا إيبار مع ريال بيتيس، وريال مدريد مع فياريال، وبلد الوليد مع أتلتيك بلباو.