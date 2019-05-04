السكري عينه على «الثالث»

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جدة - خالد شويل - عبدالله سلمان (جدة) ينوي فريق التعاون مواصلة أفراحه هذا الموسم، بنيل المرتبة الثالثة في سلم ترتيب دوري كأس الأمير ينوي فريق التعاون مواصلة أفراحه هذا الموسم، بنيل المرتبة الثالثة في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حين يلاقي منافسه الرئيسي على هذا المركز الشباب في لقاء الجولة 29 بالرياض، إذ سيشكل الفوز بها تأكيدا معنويا مهما للسكري على دخول الفريق عالم «كبار دوري المحترفين»، كما باتت جماهيره تتغنى بذلك منذ فوزه أمس الأول بكأس الملك أغلى البطولات مسمى ومقابلا ماديا في المملكة وآسيا، وتأهله لثلاث بطولات مقبلة وهي: كأس السوبر، كأس السوبر السعودي المصري للمرة الأولى في تاريخه، ودوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه. التعاون في رصيده (52 نقطة)، يحل بها رابعا خلف الشباب (53 نقطة)، ومباراتهما معا يوم السبت 11 مايو الجاري بالرياض، ستحدد بشكل رئيسي صاحب المركز الثالث، إذ سينازل بعدها التعاون الفيصلي في أرضه باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في ختام دوري المحترفين، وسط جو احتفالي مع جماهيره ستعده إدارة النادي برئاسة محمد القاسم، للاحتفال بأول لقب كبير في تاريخ «أصفر بريدة»، وهو الذي حقق من قبل كأس الاتحاد لأندية الدرجة الأولى 3 مرات، وبطولة دوري الدرجة الأولى وبطولة دوري الدرجة الثانية قبل أكثر منة 40 عاما.



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