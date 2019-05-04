شكرا لقرائتكم خبر عن إعلاميون يتفاعلون مع صورة القاسم و«الكأس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999

أحدثت تغريدة رئيس نادي التعاون محمد القاسم، عبر حسابه في «تويتر»، التي وضع فيها صورته مع الكأس وغرد: «الصورة لي والتعبير لكم»، ردود فعل إيجابية كبيرة من إعلاميين ولاعبين سابقين وجماهير، إذ كتب ‬الإعلامي خالد الشعلان في تغريدته: «ذهب أصفر ‏بوشاح أصفر ‏لرئيس لا يقهر».

فيما قال لاعب النصر سابقا فهد الهريفي: «ألف مبروك يا «أبو قاسم»، ‏بفكر إداري لم يعد موجودا ‏صنعت فريقا يحترم، وهذه الصورة حصاد منظومة كرة قدم متكاملة.. ‏تستاهلون».

وجاء تعليق الإعلامي حمود اللحيدان على الصورة: «ما أجمل الصورة وما أصعب التعليق».

أما الإعلامي إبراهيم الفريان فقال: «أنت الرئيس الذهبي، الله عطاك على نيتك، ألف مبروك، بل مليون مبروك، فريق محترم، هزم الهلال والنصر والاتحاد».