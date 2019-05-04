شكرا لقرائتكم خبر عن سفياني.. ربيع البطولات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

(7) بطولات حققها لاعب التعاون المخضرم ربيع سفياني، مع 4 فرق مختلفة في 6 سنوات، جعلته أكثر لاعب سعودي تحقيقا للبطولات بألوان أندية مختلفة وصلت 4 أندية، ليس بينها «الزعيم» على الرغم من بداياته مع الهلال لاقتصاره على اللعب في فئات النادي وعدم منحه فرصة كبيرة مع الفريق الأول.

سفياني البالغ من العمر 32 عاما، بات مصدر تفاؤل للفرق التي لعب لها في السنوات الست الأخيرة، حيث لم يذهب في محطة إلا وحقق فيها إنجازا بطوليا، كانت البداية بتحقيقه بطولتي الدوري والسوبر مع الفتح، قبل أن ينتقل للنصر محققا بطولتي الدوري وكأس ولي العهد، فيما لم يكن ضمن أفراد الفريق الذي حقق الدوري الأول مع «العالمي»، لإعارته حينها للفتح.

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وذهب سفياني معارا للتعاون لكنه عاد للنصر، من جديد ليكمل عقده، وينتقل حرا لـ«العميد»، ولم يكمل معه أقل من شهرين حتى حقق كأس ولي العهد من أمام فريقه السابق النصر، وفي الموسم الماضي أسهم ربيع في تحقيق كأس الملك مع الاتحاد، ليغادر بعدها أسوار العميد متجها للقصيم، ليحرز مع فريق التعاون إنجازا تاريخيا مشابها للإنجاز الذي حققه مع الفتح موسم 2013 بتحقيق بطولة الدوري حينها وهذه المرة كان كأس أغلى البطولات.

المفارقة أن ربيع سجل هدف الفوز لفريقه الاتحاد العام الماضي في مرمى الفيصلي، عندما نزل بديلا في الأشواط الإضافية ليكرر ما فعله مع التعاون عندما حل بديلا في نهاية الشوط الثاني، بصناعته هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة الذي جاء من قدم المحترف الكاميروني تاوامبا.

ربيع وصف من جماهير الأندية في مواقع التواصل بأنه «حبة البركة» الذي ينزل أرضية الملعب ويسهم في حسم البطولات، وهو ما تكرر مع الفرق التي لعب في الجزء الأخير من مسيرته الكروية.