شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير : على فرق المنطقة أن تسير على نهج التعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

عبرت الجماهير التعاونية عن سعادتها وفرحتها الغامرة غير المسبوقة بالفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة الأولى في تاريخها الرياضي وسهرت حتى الصباح من ليلة المباراة الختامية بين فريقي التعاون والاتحاد على نهائي أغلى الكؤوس، التي لعبت مساء أمس الأول بملعب الملك فهد بالرياض، وحصد فريقها أغلى البطولات وأعلن عن ميلاد بطل جديد لهذه البطولة زف فيها الفرحة لـ«عاصمة التمور» التي لم يسبق لها تحقيق مثل هذا الإنجاز الكبير.

الجماهير التعاونية اتفقت على أن فريقها فرض شخصيته هذا الموسم إداريا وفنيا ليكون من الفرق التي تنافس على البطولات المحلية بفضل العمل الإداري الجماعي الرائع.

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"الخليج 365" التقت جماهير «السكري» لترصد انطباعاتها عن هذا الإنجاز الكبير غير المسبوق لأي ناد في هذه المنطقة.

فابتدأ الحدث زياد الجاسر، قائلا:«التعاون فريق منظم يستحق البطولة بجدارة، بفضل العمل الكبير للإدارة والعمل الجبار للجهاز الفني الذي جعل من «أصفر بريدة» فريقا يخشاه كل المنافسين، والفوز بهذه البطولة يعطينا درسا بأن المال ليس كل شيء، فالفكر أولا هو المحرك لنجاح أي عمل مع الاستقرار والتنظيم الفعال». والتقط الحديث عبدالله الجاسر، مكملا «البطولة ذهبت للفريق الذي يستحقها، عطفا على المستوى والأداء والانضباطية من جميع لاعبي الفريق، التعاون فريق مُنظم وفريق طموح يملك إدارة ذات فكر ومدرب على مستوى عال جدا، بالإضافة لمجموعة مُقاتلين داخل الملعب، وهو منذ أكثر من موسم لا ينقصه سوى تحقيق بطولة لتؤكد تميزه، وأقول مبروك لمن أجبر الجميع على الوقوف معه احتراما له».

ويرى فهد البدر، أن السكري نال بجدارة أغلى كأس، لأن «فخر القصيم» فريق كبير يستحق كل الاحترام والتقدير، قدم دروسا مجانية في الإدارة والإخلاص لغيره، و‏اختيارات الإدارة للاعبين المحليين وتعاقداتهم الأجنبية ممتازة ووفق حاجة الفريق، وهذه البطولة هي النتيجة لهذا العمل الكبير من الإدارة التعاونية. وقال: كل من راكان الصالح، ومنصور الحربي، «مبروك لأمير المنطقة ونائبه، مبروك لكل مشجعي نادي التعاون، ومبروك لكل أهالي بريدة، الأوفياء ولكل قصيمي يعتز بفوز «زعيم المنطقة»، ونتمنى الاستمرار والتطور للفريق ولكل أندية المنطقة وأن تحذو حذوه، وهذا لن يتم إلا بدعم الجميع لمشاريع الأندية ومساعدتها على النهوض والمحافظة على التميز والإبداع، كما فعل السكري الذي توج بأغلى البطولات».