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12 فريقاً يتنافسون على كأس عبدالله بن سعد

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جدة - خالد شويل - ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تنطلق منافسات دورة الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز الرمضانية الـ3 لسداسيات كرة القدم يوم الثلاثاء القادم، بمشاركة 12 فريقا من نخبة فرق أحياء منطقة مكة المكرمة، وذلك على الملعب المزروع بقصر الأمير سعد بن عبدالعزيز (يرحمه الله)، الواقع بحي الروضة بجدة، وتستمر حتى الجمعة الـ19 من رمضان.

من جهته، أوضح رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة عبدالرزاق البلوشي بأن مجموع جوائز البطولة سيصل إلى 20 ألف ريال، إذ سيحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على كأس البطولة والميداليات الذهبية ومبلغ مالي، وسيحصل صاحب المركز الثاني على الميداليات الفضية ومبلغ مالي، وستكون هناك جوائز لأفضل لاعب وأحسن حارس وهداف البطولة. من جانبه، كشف رئيس اللجنة الفنية للبطولة الكابتن نبيل إدريس أن البطولة تحظى برعاية واهتمام ومتابعة ودعم الأمير عبدالله بن سعد، بصفته رئيسا للجنة العليا المنظمة للبطولة، وتم اعتماد مشاركة 12 فريقا من نخبة فرق أحياء منطقة مكة المكرمة تم توزيعها إلى 3 مجموعات، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مع أفضل فريقين في المركز الـ3 إلى دور ربع النهائي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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