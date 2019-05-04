شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية تاريخية ليد الوحدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي مكة المكرمةتوج رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد محمد المنيع وأعضاء مجلس الإدارة، فريق نادي الوحدة بلقب بطولة النخبة لكرة اليد على كأس الأمير فيصل بن فهد لأندية الممتاز بنسختها الـ 17، وذلك في ختام منافسات البطولة أمس على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة.
واستطاع الوحدة نيل اللقب بعد فوزه على الخليج في المباراة الختامية للبطولة بنتيجة (24-23) وتصدره سلم الترتيب العام بالعلامة الكاملة بواقع 4 نقاط، وحل الخليج في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة وتم تتويجه بالميداليات الفضية، وجاء نادي مضر في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة كذلك وتم تتويجه بالميداليات البرونزية.
ويعتبر هذا اللقب هو الأول تاريخياً لنادي الوحدة في سجل بطولة النخبة، والذي ضمه لبطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس الأمير سلطان بن فهد، واللتين حققهما خلال الموسم الرياضي الحالي.
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