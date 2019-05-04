شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات اتحادية لإقناع ناظر بالاستمرار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

يترقب الاتحاديون فتح باب الانتخابات من أجل الترشح لرئاسة النادي، إذ يستعد عدد من الشخصيات الاتحادية دخول سباق المنافسة على الفوز بكرسي رئاسة العميد، إذ من المتوقع أن تعلن الإدارة الاتحادية الحالية برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر عن موعد فتح باب الانتخابات بعد مخاطبة الهيئة العامة للرياضة، من أجل تحديد آلية الانتخابات في نادي الاتحاد.

وسينتهي تكليف إدارة النادي الحالية يوم 16 من شهر رمضان الجاري بعد خوض الفريق الكروي الأول للمباراة الأخيرة أمام فريق الوحدة الإماراتي يوم الثلاثاء 21 مايو على إستاد الجوهرة بجدة.

هذا وعلمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة أن هناك ترتيبات داخل البيت الاتحادي لترشيح أحد الشخصيات الاتحادية لتولي كرسي رئاسة العميد في السنوات القادمة، في حال عدم رغبة الرئيس الحالي المهندس لؤي ناظر الاستمرار في رئاسة العميد.

وكشفت المصادر ذاتها أن هناك محاولات اتحادية جادة لإقناع ناظر للترشح لرئاسة العميد ومواصلة العمل الإداري الجيد، وتنفيذ الخطوات الاستثمارية المناسبة، والتي ستدعم استقرار النادي من كافة النواحي في السنوات القادمة. وأشارت المصادر نفسها إلى أن المساعي التي تبذلها شخصيات اتحادية ترمي لعودة العميد للمنافسة بقوة على البطولات في الموسم القادم، بعد فشل الفريق في تحقيق أي بطولة في الموسم الحالي.