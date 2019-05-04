شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الذهب: فواز «وبس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

أشادت الجماهير الاتحادية بحارس مرمى الفريق الكروي الأول فواز القرني الذي قدم مستوى فنيا مميزا في مباراة التعاون في نهائي كأس الملك للموسم الحالي، وأسهم في الذود عن مرماه طوال مجريات المباراة، مؤكدة أنه لا يتحمل الهدفين اللذين سجلهما التعاون في شباكه في شوط المباراة الثاني، ورددت الجماهير عقب نهاية اللقاء «فواز وبس».

القرني أثبت أنه ضالة العميد في حراسة المرمى، وأن تجديد عقده من قبل إدارة الاتحاد الحالية كان قرارا صائبا رغم مخاوفها من تعرضه لإصابتين بالرباط الصليبي في السنوات الماضية، وحرصت على استمرار القرني مع العميد، رغم العرض المغري من نادي الهلال الذي كان ينتظر الحارس الاتحادي في حال عدم رغبة الإدارة الاتحادية في تجديد عقده، ولكن نجح الرئيس الاتحادي المهندس لؤي هشام ناظر في حسم بقاء القرني في كتيبة النمور الاتحادية في السنوات القادمة.