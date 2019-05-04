شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحميد.. خريج «براعم» العميد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

في الوقت الذي خسر فيه الفريق الاتحادي أمام التعاون لقب كأس الملك للموسم الحالي، إلا أنه كسب الموهبة الشابة الظهير الأيمن سعود عبدالحميد (19)، الذي استغل فرصة اللعب ضمن الفريق الكروي الأول، وثقة الجهاز الفني بقيادة المدرب السابق الكرواتي بيليتش الذي تلقى الضوء الأخضر من مدرب شباب العميد الكابتن أبوبكر الراعي الذي أشرف على تدريبه منذ انضمامه لبراعم الاتحاد، ومن ثم تدرج في الفئات السنية بالوجود في درجتي الناشئين والشباب بالعميد، وحرص الراعي على صقل موهبة الظهير الأيمن سعود عبدالحميد وترشيحه للانضمام لصفوف الأخضر الشاب الذي حصد كأس أمم آسيا 2018، وتأهل لنهائيات كأس العالم 2019، وحاليا يعتبر اللاعب أحد العناصر الفنية الأساسية في كتيبة النمور الاتحادية تحت إشراف المدرب التشيلي سييرا، الذي استمر في منح الفرصة لسعود عبدالحميد لمواصلة مشواره مع الفريق الكروي الأول.

هذا وتنتظر اللاعب سعود عبدالحميد مهمة وطنية مع المنتخب السعودي للشباب الذي سيشارك في كأس العالم 2019 في بولندا.