شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع أهلاوي لمناقشة ملف ترشح منصور بن مشعل للرئاسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك ( جدة ) استضاف المحامي خالد أبو راشد، الأمير منصور بن مشعل والأمير نواف بن عبدالعزيز وأحمد المرزوقي وطارق كيال وسفيان باناجة و وجدي الطويل في ديوانيته. استضاف المحامي خالد أبو راشد، الأمير منصور بن مشعل والأمير نواف بن عبدالعزيز وأحمد المرزوقي وطارق كيال وسفيان باناجة و وجدي الطويل في ديوانيته. و ناقش الحضور إجراءات ترشح الأمير منصور لرئاسة الأهلي وملفه الإنتخابي ودراسة ملف كرة القدم والتحضير لبدء الموسم القادم لإسعاد جماهير الأهلي.



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