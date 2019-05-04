زعيم .. اليد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة

أضاف الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة لقب بطولة النخبة إلى لقبيه الأخيرين، الدوري والكأس، وذلك بفوزه أمس على الخليج 24-23 في المباراة الختامية للبطولة على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بضاحية الشرائع.

وخلال 59 يوما فقط، يكون كواسر الوحدة قد صعدوا إلى منصات التتويج 3 مرات لتسلم 3 كؤوس كموسم استثنائي تضمن أيضا تأهله لبطولة العالم للأندية، ووضعه في واجهة اللعبة.

ورغم الطرد المبكر لنجم الفريق، مجتبى آل سالم من الدقيقتين الأوليين، إلا أن كواسر الوحدة أنهوا الشوط الأول بالتعادل 14-14 نتيجة تألق الحارس نواف المطيري وتسديدات جاسم السلاطنة المتقنة، ثم نجحوا في التقدم للمرة الأولى في المباراة عند الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني، ومنها استمر التفوق الوحداوي حتى بعد طرد نجم الفريق عبدالله عباس منتصف الشوط، ليقودوا المباراة إلى حيث يشتهون بالفوز 24-23.

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وتوج رئيس ‫الاتحادين العربي السعودي للعبة، محمد المنيع، فريق الوحدة بالكأس والميداليات الذهبية، كما سلم بين الشوطين فريقي الخليج ومضر الميداليات الفضية والبرونزية بعد حصول الأول على المركز الثاني، والآخر على المركز الثالث في ‫الدوري الممتاز، كما كرم عضو مجلس الإدارة السابق بكر جفري (رحمه الله)، من خلال تسليم ابنه بندر جفري درعا.

وكانت إدارة الوحدة أضافت تعاقدات مميزة للفريق هذا الموسم كالتعاقد مع نجم النور عبدالله عباس، مستفيدا من عدم مشاركة النور في بطولة النخبة، إضافة إلى نجاح اللجنة الفنية المشكلة من خبراء في اللعبة، وهم أدهم خيمي ومشعل القرشي ومحمد القرشي في جلب لاعبين مميزين دوليين محليا وخارجيا.

من جانبه، أهدى رئيس النادي حاتم خيمي، ثلاثية الكواسر للرئيس الفخري تركي آل الشيخ، وإلى جميع الوحداويين، معيدا هذا الإنجاز إلى العمل المتواصل والمستمر من جميع المشرفين والإداريين واللاعبين، وقال:» إنه حتى فريق كرة القدم كان بإمكانه أن ينهي الموسم في المركز الثالث أو الرابع، لولا رحيل مدربه البرازيلي فابيو كاريلي».

فيما قدم نائب رئيس النادي عبدالله خوقير التهنئة لجميع الجماهير، مشيدا بعمل إدارة كرة اليد بقيادة المشرف على اللعبة عضو مجلس الإدارة باسم خياط.