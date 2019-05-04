شكرا لقرائتكم الزمالك ينعى نجل حسن بصري بعد وفاته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على نشر نعى رحيل نجل حسن بصرى نجم نادى الزمالك السابق ورئيس اللجنة الفنية السابق بالقلعة البيضاء. Advertisements وجاء نعى الزمالك لابن شقيق الراحل طه بصرى كالتالى:"ينعي نادي الزمالك ببالغ الحزن والأسى هيثم حسن نجل أحد نجومنا السابقين حسن بصري، الذي وافته المنية، راجيين من المَولى أن يتغمده بواسع رحمته "..

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