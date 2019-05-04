شكرا لقرائتكم خالد الغندور: من الوارد رحيل جروس عن الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إنه من الوارد رحيل السويسرى كريستيان جروس عن تدريب فريق الزمالك عقب انتهاء عقده.
أضاف الغندور خلال تقديمه لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور: "من الوارد رحيل جروس عقب نهاية الموسم، وهو أمر يحدث مع جميع المدربين، عندما يرى وجهة أخرى أفضل وبمقابل مالي أكبر".
تابع: "حدث ذلك من قبل مع عدد من المدربين، مثل البرتغالي فيريرا الذي رحل من الزمالك إلى تدريب السد القطري، وبمقابل مادي أكبر، ولكن الأكيد أن جروس مستمر مع الأبيض لحين انتهاء عقده".
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