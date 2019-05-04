شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري بكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم السبت فريق الاسماعيلى بقيادة محمود جابر استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى بدور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها غداً الاحد بإستاد الجبل الأخضر ، ومن المقرر أن يتوجه الدراويش للقاهرة للدخول فى معسكر مغلق استعداداً للمباراة .

وكان الاسماعيلى قد خاض مباراة ودية اليوم أمام منتخب الإسماعيلية والتى شهدت مشاركة مجموعة من الناشئين والبدلاء بجانب عدد من الأساسيين وانتهت بفوز الدراويش بسبعة أهداف مقابل هدف.

ومن جانبه حرص محمود جابر المدرب العام للإسماعيلى على منح تعليمات خاصة لكريم بامبو جناح وهداف الفريق من أجل حثه وزملاؤه على استعادة النتائج الإيجابية والصعود للدور المقبل بالبطولة.