شكرا لقرائتكم الغندور: ازاى الزمالك المجامل واخد 12 دورى والأهلى المظلوم حصل على 40... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعجب الإعلامى خالد الغندور من الذين يدعون مجاملة الحكام لفريق الزمالك قائلا :" ازاى الزمالك متجامل وواخد 12 دورى فى حين أن الأهلى المظلوم حصل على 40 لقبا". وتمنى الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم، فوز الزمالك على نظيره النجم الساحلى فى المباراة التى ستجمع الفريقين الأحد المقبل فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية. الجدير بالذكر أن الفريق الأبيض حسم مواجهة الذهاب أمام تظيره التونسي بهدف هلى ملعب برج العرب.

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