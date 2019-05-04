شكرا لقرائتكم عماد متعب يضع خطة عبور الزمالك ضد النجم الساحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عماد متعب يضع خطة عبو الزمالك ضد النجم الساحلي أكد عماد متعب مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا أن نادي الزمالك قريب للغاية من البطولات التى يشارك فيها بسبب الإمكانات التى يمتلكها من مجموعة حالية من لاعبين.

أضاف عماد متعب خلال تصريحاته التليفزيونية لقناة أون سبورت أن الزمالك حقق نتيجة ايجابية أمام النجم الساحلي وهذا أمر ايجابي للغاية لأنه حقق الانتصار أمام فريق كبير، بالإضافة إلى أنه قادر على الوقوف أمام المنافس فى تونس، مشددًا على أن اللاعبون لابد ان يتحلوا بالتركز فى المباراة.

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أوضح متعب أن الزمالك لو فقد بطولة من البطولات التى يشارك فيها ليست أزمة أو نهاية المطاف، مشددًا على أن الأبيض بحاجة الى وضع الخطة المناسبة للمباراة المقبلة مؤكدًا أنه يرى أن خطة 4-3-3 وأن يعتمد على التوازن الدفاعي والهجومي وعدم المخاطرة بالتقدم المستمر دون أن يكون هناك رؤية للفريق المنافس خاصة وأنه فريق شرس علي ملعبه.

تابع متعب أن الزمالك قريب أيضًا من بطولة الدوري خاصة وأنه لو نجح فى المباريات السبع المقبلة سيتوج باللقب، ونفس الحال لو تخطى الانتاج فى كأس مصر سيكون فى نصف نهائي المسابقة.