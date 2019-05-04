شكرا لقرائتكم خبر عن «الفرسان» بطل كأس الشباب للكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق شباب الأهلي بطلاً لكأس الشباب تحت 18 سنة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق عجمان 2 - 1. أحرز هدفي شباب الأهلي محمد الجابري (33)، وبدر محمد (90)، فيما أحرز هدف عجمان راشد شكري (10). Advertisements وقام خليفة الجرمن عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات، بتسليم أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي شباب الأهلي كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما تسلم فريق عجمان «الوصيف» الميداليات الفضية. شهد المباراة رائد عبيد الزعابي عضو الهيئة العامة للرياضة، والدكتور موسى عباس رئيس أكاديمية شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم، وجمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية. وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من أحمد حسن حسين (حكم ساحة)، عيسى مبارك الجفالي (مساعد أول)، هيثم عبدالرحيم المنصوري (مساعد ثان)، وبدر عبدالرحمن المرزوقي (حكماً رابعاً)، وعبدالستار الجسمي (مقيماً للحكام).

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