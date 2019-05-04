توخل لم يفكر بترك منصبه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مدرب «باريس سان جيرمان» الألماني توماس توخل، أنه لم يفكر بترك منصبه.

ورد توخل على سؤال حول مستقبله بقوله «لم أفكر أبداً بهذا الأمر، أنا مدرب وفي النهاية أنا دائماً المسؤول، هكذا تسير الأمور، لا مشكلة».

وأرخى الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا، ثم خسارة نهائي كأس فرنسا، أمام رين، بظلاله على المدرب الألماني الشاب.