تصفيات البادل تنس بدورة ند الشبا الرياضية تنطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كثفت اللجنة المنظمة تحضيراتها للنسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية، التي تقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً في شهر رمضان الفضيل، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 24 مايو/أيار الجاري، وتعد الحدث الأضخم من نوعه على مستوى تنوع الألعاب الرياضية وقيمة الجوائز المالية المخصصة للفائزين، والبالغة 6 ملايين درهم.

وواصلت اللجنة المنظمة تحضيراتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، دون توقف، وذلك مع دخول العد التنازلي لانطلاق الحدث الذي بات علامة فارقة ووجهة لكافة فئات المجتمع خلال أيام الشهر الفضيل، مع سعي اللجنة لإتمام كافة الترتيبات في موقع الحدث، وإعداد فقرات حفل الافتتاح الذي سيأتي مواكباً لشعار الدورة، ويجسد «عام التسامح».

ومن المقرر أن تنطلق اليوم السبت، تصفيات بطولة البادل تنس في الصالة الحديثة المخصصة لهذه اللعبة بمجمع ند الشبا الرياضي، وهي التصفيات التي ستقام لمدة يومين متتاليين، من أجل تحديد هوية المتأهلين والتصنيف النهائي للاعبين والفرق المشاركة في مختلف فئات البطولة التي تقام النهائيات الخاصة بها بالفترة من 8 إلى 21 مايو الجاري.

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وتشهد النسخة الحالية مشاركة أعداد أكبر في منافسات البادل تنس، وهو ما يتجسد في الجهود التي قامت بها الدورة التي تعد نواة انطلاقة هذه الرياضة على مستوى الدولة، وانتشارها، وزيادة أعداد ممارسيها في السنوات الماضية، حيث وُجدت هذه اللعبة منذ النسخة الأولى، وتحفل دائماً بالندية والمستويات القوية بين اللاعبين المشاركين، بحضور أسماء بارزة، تسعى للمنافسة على الألقاب المخصصة للفئات المفتوحة لكافة الجنسيات والمواطنين والفرق والسيدات.

وتقام في اليوم الأول من تصفيات البادل تنس 21 مواجهة بنظام الإقصائيات للفئة المفتوحة، فيما تقام في اليوم الثاني تصفيات فئة السيدات والمواطنين، والتي ستتواصل على مدار اليوم بمواجهات حافلة، ومشاركة بارزة، من أفضل اللاعبين المحليين.

على صعيد آخر، أجرت اللجنة المنظمة مراسم قرعة بطولة الكريكيت التي ستقام على ملاعب موانئ دبي العالمية في ميناء جبل علي خلال الفترة من 7 إلى 22 مايو، للمرة الأولى في الدورة، والتي جاءت إضافتها لبرنامج المنافسات، من أجل تنويع الفعاليات، بما يتوافق مع الرياضات التي تفضلها مختلف فئات المجتمع، حيث تعد لعبة محببة بالنسبة للجالية الآسيوية تحديداً، وعدد من الجنسيات الأجنبية، وهو ما يجسد جوهر دورة ند الشبا الرياضية، كونها دورة رياضية مجتمعية للجميع.

وتم في مراسم القرعة توزيع الفرق ال24 على 8 مجموعات، بواقع 3 فرق في كل مجموعة، على أن تقام مباراتان يومياً، 384 لاعباً تم تسجيلهم رسمياً، وجاءت القرعة على النحو التالي: بنك الإمارات دبي الوطني، وسي بي دي، وكينج خالد «المجموعة الأولى»، نور، والحمرية، وشلهوب «المجموعة الثانية»، ميدايست ميتال، وهدف سبورتينج، وشباب دبي «المجموعة الثالثة»، ذا كريكتيرز، وموانئ دبي العالمية، وفيلوستي «المجموعة الرابعة»، ومباتس، وإم جي إم، وديكاس «المجموعة الخامسة»، تيم كريكيت، وأبوظبي كريكيت، وآسر «المجموعة السادسة»، كول بويز، والحمرية كينجز، ورايزنج ستار «المجموعة السابعة»، وايت كوبس، وسيمابك، ودي إتش إل «المجموعة الثامنة».