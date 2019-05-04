تألق لافت لمنتخب الإمارات في «عربية بناء الأجسام»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الإنجاز المميز والمشاركة الفاعلة لمنتخب الإمارات في بطولة العرب لبناء الأجسام والفيزيك التي أقيمت في أسيوط، ونجح من خلالها لاعبو الإمارات في إحراز 10 ميداليات منها 4 ذهبيات، و3 فضيات، و3 برونزيات.

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد وصلت أمس إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي، قادمة من مصر، وكان في استقبالها الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية محمد عبد الرحيم المري، والسكرتير الفني عبد المجيد يزبك، وعدد من محبي اللعبة وأهالي اللاعبين.

وأحرز عبدالله مبارك المطيري ذهبيتي الكلاسيك، وبطل الأبطال بفئته، وفي الفيزيك أحرز جمعة صالح جمعة، وعمر محمد المهيري ميدالية ذهبية، بينما حصل ناصر خميس سيف وأيوب رزوق العمار، وجمعان الجعيدي، على الميدالية الفضية، وأحرز البرونزيات خليفة علي برمان (برونزيتان) وراشد الحبسي.

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وتقدمت بعثة المنتخب بالشكر والتقدير لمجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، للرعاية والمتابعة الدؤوبة وكل أشكال الدعم، بما أسهم في تحقيق الإنجاز الجديد.

ورحب الأمين العام للاتحاد محمد المري ببعثة المنتخب المتوج بأغلى الميداليات، متمنياً له مواصلة النجاح في البطولات القادمة. ووصف عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المنتخبات، أحمد جوهر، البطولة بأنها كانت قوية بمشاركة أفضل لاعبي المنتخبات العربية، وأن الفوز بعشر ميداليات منها 4 ذهبيات، يعد إنجازاً مميزاً يضاف إلى إنجازات اللعبة المتتالية.

وفي جانب مهم، نجح ثلاثي التحكيم الإماراتي الدولي وليد عبد الكريم، وجاسم أشكناني، ومحمد سالم، في قيادة المنافسات بشكل مميز إلى بر الأمان، بعد أن نجح وليد عبد الكريم في أن يكون أفضل حكم مسرح، بينما نال الحكمان محمد سالم وأشكناني إشادة بارزة خلال البطولة.

وفي ختام البطولة، أشاد الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد العربي والمصري، نائب رئيس الاتحاد الدولي، بأداء حكام الإمارات في البطولة، وأرجعه إلى اهتمام اتحاد الإمارات برئاسة الشيخ عبدالله الشرقي باللعبة، وبكافة عناصرها من لاعبين ومدربين وحكام.