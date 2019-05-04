الشارقة على بعد 3 نقاط من اللقب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

فرض دبا الفجيرة التعادل على الشارقة 2-2 في أرضه وبين جمهوره، وليوقف أفراح «الملك» مؤقتاً في انتظار آخر 3 مباريات.

أما دبا الفجيرة فبقي أخيراً برصيد 13 نقطة، وأصبح يبتعد بفارق 5 نقاط عن الإمارات صاحب آخر مركز ضامن للبقاء.

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وتعادل الشارقة للمرة الثالثة توالياً، والرابع في آخر 5 مباريات، حيث لم يحقق الفوز إلا على فريق بني ياس ليصبح الفارق بين الشارقة المتصدر وشباب الأهلي الثاني 6 نقاط، وتبقت للشارقة مباريات مع الوصل، والوحدة، والإمارات. بكّر فريق دبا الفجيرة بهدف السبق عن طريق ديجو سيلفا (8)، وادرك شاهين عبدالرحمن التعادل في الدقيقة11، وسجل ويلتون هدف التقدم للشارقة في الدقيقة 17 وانتهى الشوط الأول للشارقة 2-1.

وكان الحكم سلطان عبدالرزاق ألغى هدفاً لدبا الفجيرة بعد الرجوع لتقنية الفار، وأدرك المغربي ادريس فتوحي التعادل 2-2 لدبا الفجيرة في الدقيقة 52 من ضربة جزاء ارتكبها شاهين عبدالرحمن مع يوسف أحمد تم اعتمادها أيضاً بعد الرجوع لتقنية الفار، وفي الدقيقة 75 يجري العنبري أول تبديل هجومي ودفع بمعتصم ياسين بديلاً لمحمد الشحي، وفي الدقيقة 90 اشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه ماجد سرور ويدفع العنبري باللاعب محين خليفة بديلاً لسيف راشد.

من جهة أخرى، قال محمد الخديم مدرب دبا بعد اللقاء إن «ياسين البخيت لم يتعمد إهدار الوقت ولكنه تعرض للإصابة بعد التدخل الذي قام به ماجد سرور، وقد فقد البخيت أربعة من أسنانه»، مؤكداً أن الهدف الذي سجله فريقه وألغاه الحكم كان صحيحاً.