فوز الشرطة والجوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

واصل فريق الشرطة نجاحه، وعزز صدارته للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم؛ بعد فوزه على مضيفه فريق الصناعات الكهربائية بهدف واحد مقابل لا شيء، سجله اللاعب علاء مهاوي وهذه المباراة من ضمن الجولة ال25.

وبذات النتيجة فاز فريق القوة الجوية على ضيفه فريق الديوانية، سجله إبراهيم بايش، في حين فاز النجف على ضيفه الطلبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل للنجف الباكستاني كليم الله وأحمد جبار وعلي رشيد من ركلة جزاء، بينما سجل هدفي الطلبة مروان حسين.

كما فاز فريق أمانة بغداد على مضيفه فريق نفط الجنوب بهدفين مقابل هدف واحد، سجل هدفي أمانة بغداد مصطفى كريم، فيما سجل هدف نفط الجنوب وسام مالك، وفاز فريق السماوة على مضيفه فريق الحسين، بهدف واحد من دون رد؛ حيث سجله مصطفى عبدالله.