خورفكان ينظم كرنفال ومسيرة اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

مواصلة لكرنفالات الفرح ينظم نادي خورفكان عصر اليوم، بالتعاون مع شرطة المنطقة الشرقية، مسيرة تجوب الساحل الشرقي مروراً بالطريق الجديد والكورنيش بمشاركة جماهير النادي واللاعبين احتفالاً بتتويج «نسور الخور» بدرع الدرجة الأولى، والترفع لأضواء دوري الخليج العربي، كما سيتخلل الحفل تكريم فرق المراحل السنية التي حازت على ألقاب الموسم الكروي الحالي «13 و14 و16 سنة».

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وأكد عبدالعزيز النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، أن حلم العودة لمصاف الأندية المحترفة الذي تحقق بعد مسيرة كفاح استمرت عشر سنوات، فضلاً عن الطفرة الكبيرة التي يشهدها النادي على كل فرقه السنية هذا الموسم، لم يأت من فراغ، ولكن نتيجة عمل متواصل عبر التخطيط السليم ليكون تتويجاً لجهود الجميع، معرباً عن سعادته بالتوجيهات السامية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مؤخراً، والمتمثلة في تشييد مدرجات إضافية للملعب الرئيسي، واستكمال كل معايير لجنة المحترفين، علاوة على تقديم كل الدعم ليتسنى للنادي القيام برسالته الرياضية والثقافية على أحسن وجه، وليكون قادراً على الصمود بدوري الكبار. وأشار عبدالعزيز النعيمي إلى أن دعم وتشجيع صاحب السمو حاكم الشارقة هو الحافز الأول لهم على مواصلة الجهد والعطاء.

من جانبه، أكد عثمان النقبي نائب رئيس مجلس الإدارة أن فرحة التتويج والصعود إلى دوري الخليج العربي لن تحجب عن إدارة النادي كبر المسؤولية الملقاة على عاتقها لضمان أوفر حظوظ النجاح في الموسم المقبل، لافتاً إلى أن الاستعدادات قد انطلقت بالفعل لاستغلال عامل الوقت لفائدة النادي وضبط برنامج عمل ناجح يضمن مسيرة موفقة للفريق، مشيراً إلى أن إدارة النادي ستعقد اجتماعات دورية لدراسة مختلف الجوانب، واتخاذ القرارات الكفيلة بضمان مشوار ناجح بين مصاف أندية النخبة.

وأضاف النقبي أن الجميع يشعر بعظم المسؤولية الجديدة وضرورة تسخير كل الإمكانات لدفع عجلة النادي.