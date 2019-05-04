الرمادي: لا أريد اللاعب المستهتر في صفوف عجمان

استمر الوصل في صعوده التدريجي نحو مراكز أفضل بفوزه على عجمان 2-1، والذي كان الثاني توالياً له بعدما هزم الجزيرة في الجولة الماضية ليصل إلى المركز الثامن برصيد 30 نقطة، ويصبح على بعد نقطة فقط من عجمان السابع.أما عجمان فقد خسر للمرة الأولى بعد أربع مباريات، وفشل في الحفاظ على شباكه عذراء للقاء الخامس توالياً، وهو ما فجر حالة غضب غير مسبوقة عند مدربه المصري أيمن الرمادي، الذي أكد أن فريقه أضاع فوزاً سهلاً على الوصل وخسر بسبب الرعونة، موجهاً انتقاداً لاذعاً للاعبين اثنين لم يذكرهما، وقال إنهما كانا في نزهة وليسا في مباراة.

قال الرمادي: «اللاعب الذي يشعر بأن موسمه انتهى من الصعب أن يكمل معنا، واللاعب الذي يريد إكمال الموسم وكأنه نزهة فهذا لاعب لا أريده».

وتابع: «دمي محترق، مباراة الوصل كان يجب ألا نخسرها، كنا الأفضل ووصلنا إلى مرمى الوصل ولم نسجل بسبب الرعونة والاستهتار».

واعتبر أن غياب ستانلي بسبب المرض لم يكن مؤثراً، والدليل هو أن الفريق وصل مرمى منافسه مرات عدة، مؤكداً أن الفريق ككل كان جيداً في الدفاع والوسط، لكن خط الهجوم كان غائباً.

وقال: «ما حصل لا ينفع في فريقي، أنا لا أحب التراخي، نحن من هزمنا أنفسنا، وسبب غضبي أنني كنت أشعر بأن المباراة في يدي، لكن لاعبان قضيا على همة الفريق، وربما البعض في فريقي بدأ يفكر في الإجازة مبكراً، ومثل هذه النوعيات لا أريدها في نادي عجمان». ورأى الرمادي أن ما حصل درس يجب أن يوقظ المستهترين من نومهم، مشبهاً الهدف الأول للوصل بالمسرحية، حيث كان عجمان هو من عليه أن يسجل وارتدت الكرة إلى كايو الذي سددها في شباك «البرتقالي».

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من جهته، قال الروماني ريجيكامب مدرب الوصل إن الفوز بنقاط مباراة عجمان كان مهماً لفريقه الذي تنتظره مواجهتان مهمتان في دوري أبطال آسيا؛ الأولى الموقعة أمام النصر السعودي في الرياض، والثانية بمواجهة الزوراء في دبي، حيث يجب الفوز بهما، وخسارة أي منهما ستُخرج «الإمبراطور».

وتابع: «لم تكن مباراة سهلة أمام فريق يقدم مستويات جيدة هذا الموسم، ويمتلك عناصر مميزة ولا سيما في الوسط، كما أن دفاعه قوي».

وأكد: «نحن لسنا سعيدين بترتيبنا هذا الموسم، كانت مرحلة ماضية صعبة للجميع، والآن هدفنا إنهاء الموسم بأفضل مركز وأكبر عدد من النقاط».

وكشف: «لم أكن متوتراً حتى عند الهزائم، لأنني كنت أعرف أن بمقدور فريقي أن يعود ويمتلك الإمكانيات لذلك».

وأكد أن تفكيره الآن منصب على الموسم المقبل، وعليهم أن يحللوا الأمر بعد نهاية الموسم الحالي ويقفوا على السلبيات والإيجابيات.

ريجيكامب: فوز مهم للوصل قبل الموقعة الآسيوية