تنفيذية الصالات تقر برمجة الموسم الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

عقدت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات في مقر اللجنة بالشارقة اجتماع نهاية الموسم برئاسة عبدالملك جاني وأقرت برمجة الموسم الجديد .

توجهت اللجنة التنفيذية لكرة الصالات بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي وإلى اتحاد الكرة وجميع الأندية المنضوية تحت لواء اللجنة، واللاعبين والحكام ووسائل الإعلام على التغطية المميزة لجميع مسابقات كرة قدم الصالات على مدار عشر سنوات.

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وقال عمران عبدالله النعيمي أمين سر عام اللجنة ومشرف عام مسابقات الرجال إن اللجنة أشادت أيضاً بالنجاح الفني والتنظيمي لجميع مسابقات الموسم على مستوى الرجال والشباب وتقرر أن يكون تسجيل مسابقات الشباب مواليد 2000 وحتى 2003 عبر نظام السجل والقيد عبر «سيستم» اتحاد الكرة اعتباراً من الموسم القادم، وتقرر رفع عدد بطولات الموسم لفئة الشباب وسيضاف إليها دوري الأكاديميات بنظام التجمع.

ووضعت اللجنة الخطوط العريضة لبرمجة الموسم القادم حيث ستكون ضربة البداية ببطولة السوبر بين شباب الأهلي بطل الدوري وكأس رئيس الدولة وكأس الامارات مع النصر وصيف الكأس، وتليها بطولة كأس الاتحاد ثم كأس الإمارات وستلعبان من دون مشاركة لاعبي المنتخب الأول للرجال الذي سيستعد للتصفيات الآسيوية ويمتد برنامج إعداد المنتخب لمدة 40 يوماً.

كما تم اعتماد التعاقد مع المدرب البرازيلي ماركوس سيراتو مديراً فنياً للمنتخب، وعبدالرؤوف عمر المرزوقي مدرباً عاماً، وستنطلق النسخة الحادية عشرة من دوري الصالات في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم وسيكون مسك ختام الموسم كالمعتاد ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وتقرر أيضاً ان تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاً مشتركاً مع جميع ممثلي الأندية من مشرفين ومديرين وإداريين ومدربين غداً الأحد في نادي الشارقة للشطرنج للتشاور حول المرحلة المقبلة وتبادل وجهات النظر في العديد من الأمور.