شرطة دبي تنظم الملتقى الرياضي «عش كبطل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، نظمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وبالتعاون مع «مجلس دبي الرياضي» الملتقى الرياضي التوعوي الأول «عش كبطل» للاعبي فئة الناشئين في أندية دبي.

وأكد بطي أحمد الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن الملتقى يهدف إلى بناء وتطوير مهارات وقدرات اللاعبين، وتحفيزهم على النجاح والعيش كأبطال.

وتخلل فعاليات الملتقى العديد من الفقرات التوعوية والأنشطة الرياضية الترفيهية كالألعاب الشعبية عن أهمية العمل الجماعي والتفكير الإبداعي.

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كما وشارك نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم «بخيت سعد وإسماعيل راشد ومنذر علي» خلاصة خبرتهم حول أسرار نجاح اللاعبين وتقوفهم العلمي والرياضي، كما شارك الإعلامي كفاح الكعبي في التواصل مع الإعلام.

وقدم المتسابق أحمد المطيوعي الفائز ب«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» في دورتها العاشرة عن فئة «رياضي حقق إنجازاً في ظروف وتحديات صعبة» لفئة أصحاب الهمم، محاضرة توعوية وتحفيزية .

وقدم الرائد عبد العزيز الشمري محاضرة توعوية مرورية، تطرق خلالها إلى أهمية الالتزام بقوانين السير والمرور، فيما قدم النقيب عبد الله الشحي من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية محاضرة حول مكافحة الجرائم الإلكترونية.