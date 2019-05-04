«مارينا الفجيرة» يحتفي بخريجي أكاديميته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقام نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية حفل التخريج الخامس لمنتسبي أكاديمية الناشئين فى قيادة الزوارق السريعة، حيث تم توزيع الشهادات على المتخرجين الذين بلغ عددهم 44 خريجاً تلقوا الدراسات النظرية والتدريبات العملية.

وأكد أحمد ابراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري سعادته بالنجاح الكبير الذي تحققه أكاديمية تدريب الناشئين منذ افتتاحها فى العام 2016 حيث ظلت تعمل بكد وجهد كبير لتأهيل جيل من الناشئين متدرب على ممارسة الرياضات البحرية وخاصة فئة الزوارق السريعة والمنافسة محلياً وعالمياً، وبالفعل كانت أول مشاركة لفريق الفجيرة للزوارق السريعة للناشئين فى أغسطس من العام الماضي بالمجر، وحقق الفريق مركزاً جيداً ولكننا نتطلع لاعتلاء منصة التتويج والحصول على ميداليات خلال بطولة العالم لفورمولا المستقبل المقرر إقامتها في روسيا.