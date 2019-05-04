تتويج الفائزين في «شطرنج المؤسسات» بأبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم الاتحاد الرياضي العام للمؤسسات الحكومية في العاصمة أبوظبي، وبالتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، الفائزين ببطولة المؤسسات للشطرنج لموسم 2018-2019 للفردي والفرق، التي أقيمت برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وبإشراف سيف بن أحمد الهاملي رئيس الاتحاد الرياضي العام للمؤسسات الحكومية.

وضمت البطولة 76 لاعباً من المؤسسات الحكومية والخاصة، وتوج جانجوزا من الدائرة الخاصة بالمركز الأول، والان ماباتيد من «ادنزك» بالمركز الثاني، ووينني فيلكس من الدائرة الخاصة بالثالث.

كما تم تتويج فريق «ادي فورس» الحائز على المركز الأول في منافسات الفرق التي بلغت 24 فريقاً وحل فريق نادي أبوظبي للشطرنج في المركز الثاني، وتوج الفائزين أحمد حمد المزروعي الأمين العام لاتحاد المؤسسات وإبراهيم إسماعيل المهيري ممثل نادي أبوظبي للشطرنج.