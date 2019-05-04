مجلس الشارقة الرياضي يختتم برنامج الأيام التدريبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم مجلس الشارقة الرياضي برنامج الأيام التدريبية ضمن خطته الشهرية في نادي الشارقة الرياضي فرع الحزانة، بمشاركة 88 من المدربين ومدرسي التربية البدنية ومدربي الصالات الرياضية والأكاديميين في المجال الرياضي بالتعاون مع أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة «دراسا» ضمن اهتمام المجلس بالشركاء الاستراتيجيين، والحرص على تطوير أداء العاملين في المجال الرياضي، بما ينعكس على اللاعبين بشكل عام، وتحسين أداء الأجهزة الفنية.

حضر حفل الختام عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، ومحمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم، والدكتور أحمد الشريف مدير أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة «دراسا»، ونبيل عاشور مدير إدارة الدعم المؤسسي ومحمد عبيد الحصان رئيس قسم الألعاب الجماعية، والدكتور محمد عبدالعظيم مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتميز المؤسسي بالمجلس، وإبراهيم سيف بن عافان رئيس قسم العلاقات العامة، وسليم السعيدي خبير رعاية الموهوبين وخبراء الألعاب الجماعية.

واشتمل البرنامج الذي نظم على مدى يومين على 12 ساعة تدريبية، وحاضر فيه كل من الدكتور نبيل طه، والأستاذ محمود تميم، وركزوا خلاله على كيفية تصميم البرامج حسب المراحل التدريبية، وتأسيس وتطوير القوة البدنية للاعبين، والتعريف بتصميم برنامج موسم كامل لتطوير القوة العضلية لمختلف الألعاب والأفراد، وتصميم خطة لتطوير القوة البدنية خلال مراحل الإعداد، وتزويد المشاركين بالمعلومات عن أنواع القوة العضلية، حيث استُخدمت المحاضرات وعمل المجموعات والنقاشات بجانب التقييم عبر الأنشطة والحوارات المتبادلة لتأهيل المشاركين على معرفة أنواع القوة البدنية، وأنواع الانقباضات العضلية ومراحل تدريب القوة العضلية الصحيحة خلال الموسم التدريبي.

وأشار عيسى هلال الحزامي إلى أن البرنامج يأتي ضمن أهداف المجلس في تطوير المنظومة في القطاع الرياضي. وأضاف: «تؤكد المشاركة الكبيرة الحرص للاستفادة من هذه البرامج، حيث تسهم في زيادة حصيلة المدربين، والتركيز أيضاً على المدرسين في التربية الرياضية، واكتسابهم الخبرات من خلال المشاركة في مثل هذه البرامج المتميزة».