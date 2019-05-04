شكرا لقرائتكم خبر عن السيب بطل «تي بي إل» الكروية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز فريق السيب «إف سي فلامينج» لقب بطولة «تي بي إل سي يانتري» لكرة القدم بعد فوزه على فريق «أب سي ألاهي» في المباراة النهائية بركلات الترجيح 3-صفر، بعد التعادل في الوقت الأصلي.
وأكد فريق السيب هيمنته على البطولة التي أحرزها للسنة الثالثة توالياً.
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