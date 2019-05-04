شرطة أبوظبي تحتفي بفرقها الرياضية المتميزة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّم قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، فرقه الرياضية المتميزة، وأفضل اللاعبين واللاعبات، الحاصلين على بطولات درع مدير القطاع 2019، وأكد العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، اهتمام شرطة أبوظبي بتكريم المتميزين، وهنأ الفائزين والفائزات، وحثهم على مواصلة تحقيق المراكز المتقدمة.
وكانت مديرية شرطة الظفرة، حصدت درع مدير قطاع الأمن الجنائي للرجال والسيدات في المجموع العام، فيما حصلت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية على درع مدير القطاع للرماية، ودرع أكبر عدد للاعبين المشاركين في البطولة.
وفاز بجائزة أفضل لاعب في قطاع الأمن الجنائي لعام 2019، محمد خلفان الحساني، من مديرية شرطة الظفرة، فيما نالت عهود مصبح من مديرية شرطة المناطق الخارجية، لقب أفضل لاعبة، وكانت جائزة أفضل لاعبة ناشئة من نصيب حصة الجابري، من مديرية شرطة العين.
كما حققت مديرية شرطة الظفرة، ثلاث جوائز رياضية، شملت أفضل مدرب ونالها أحمد درويش من مديرية شرطة الظفرة، وأفضل إداري وإدارية من نصيب عبدالله أحمد الحمادي، وقماشة الزعابي، من مديرية شرطة الظفرة.
وحضر حفل التكريم، مديرو المديريات والإدارات في قطاع الأمن الجنائي، والعقيد محمد حسين الخوري، رئيس اللجنة الرياضية، وعبدالله الحمادي، المنسق الرياضي في القطاع.
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