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أفضل التمنيات من ميسي لتشافي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمنى ليونيل ميسي «الأفضل» لزميله السابق في تشافي هرنانديز الذي أعلن أنه سيعتزل اللعب في نهاية الموسم، لكنه لن يترك كرة القدم بل سينتقل إلى التدريب.

وقال ميسي في حسابه على انستجرام «كان من دواعي سروري أن أتشارك معك غرفة الملابس»، مضيفاً «نحن نفتقدك منذ اليوم الأول الذي قررت فيه المغادرة، من أجل كل ما قدمته لنا في الملعب وخارجه».

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