شباب الأهلي بطلاً لكأس رئيس الدولة للدراجات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفظ فريق شباب الأهلي بلقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للدراجات للعام الثاني على التوالي، بعد فوزه بجدارة بالمركز الأول في الترتيب الفرقي في السباق الذي أقيم أمس في جزيرة المرجان برأس الخيمة لمسافة 75 كلم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، بمشاركة 150 دراجاً من الكبار والشباب والناشئين يمثلون 17 نادياً، وجاء فريق نادي الحمرية وصيفاً، فيما جاء فريق نادي النصر في المركز الثالث.

وعلى المستوى الفردي، حقق نجم شباب الأهلي ماجد البلوشي المركز الأول، وجاء زميله محمد المروي في المركز الثاني، وحلّ دراج نادي العربي عبدالله جاسم في المركز الثالث.

وعقب انتهاء السباق قام أسامة الشعفار، واللواء محمد أحمد المري وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الدراجات بتقليد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية والورود، وتتويج فريق شباب الأهلي بكأس البطولة، وسط فرحة غامرة من اللاعبين والمحبين للفريق.

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وأهدى اللواء محمد أحمد المري، رئيس شركة شباب الأهلي للألعاب الرياضية الإنجاز الذي تحقق إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس النادي، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس النادي وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس إدارة النادي.

وأكد اللواء المري أن محافظة شباب الأهلي على اللقب للعام الثاني على التوالي، تؤكد أن الدراجات تسير في طريقها الصحيح، وتشهد أفضل فتراتها حالياً، وقدم الشكر للأجهزة الإدارية والفنية وللاعبين على ما حققوه من إنجازات في مختلف البطولات.

مشيراً إلى أن تطور الدراجات في شباب الأهلي يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية، وهذا هو الهدف الأسمى من تطوير اللعبة من أجل رفع راية الإمارات خفاقة في البطولات القارية والعربية والدولية.

وأعرب نجم شباب الأهلي ماجد البلوشي عن سعادته بالإنجاز الذي حققه بالفوز بالمركز الأول في الترتيب الفردي، وسعادته الكبري لفوز فريقه بالكأس الغالية للموسم الثاني على التوالي الذي تحقق بفضل الجهد الكبير للاعبين والتوجيهات الفنية، ما أدى إلى تحقيق الفوز بأغلى بطولة، والتي أكملت سلسلة الإنجازات التي تحققت على مدار الموسم.