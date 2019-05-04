فيدرر يعود للملاعب الترابية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعود السويسري الأسطورة روجيه فيدرر إلى الملاعب الترابية للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، عندما يخوض دورة مدريد الإسبانية للتنس، مُقراً بأن الرحلة تبدو كأنها «في منطقة محرمة».

واختبر ابن السابعة والثلاثين قدراته على التراب الأوروبي في بطولة روما الإيطالية للماسترز في 2016، قبل التركيز على الأراضي الصلبة والعشبية والتي رفعت عدد ألقابه الاحترافية إلى 101.

لكن مع اقتراب مسيرته من نهايتها، قرر السويسري اختراق حقل سيطر عليه لسنوات طويلة غريمه الإسباني رافايل نادال، لذا تبدو دورة مدريد المكان المناسب لعودته.

فيدرر أحرز اثنتين من دوراته ال11 على التراب في العاصمة الإسبانية،وقال فيدرر«أنا متحمس كثيراً،هذا تحد مثير».