شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..عزاء لاعبة يد الأهلى نور كمال حافظ بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام اليوم، السبت، عزاء نور كمال حافظ لاعبة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس عقب صلاة المغرب . Advertisements و حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ونائبه العامرى فاروق على حضور جنازة نور كمال حافظ لاعبة فريق اليد التى وافتها المنية أمس الخميس وايضا حضر حسن حمدى رئيس الأهلى السابق عو كلا من محمد الدماطى ومحمد الجارحى ومحمد سراج أعضاء مجلس الإدارة . يذكر أن نور نجلة الراحل أحمد كمال حافظ عضو مجلس إدارة اتحاد اليد السابق .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم ..عزاء لاعبة يد الأهلى نور كمال حافظ بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.