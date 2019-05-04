شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" صالح جمعة .. يعيد أمجاد القميص رقم 10 فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر صالح جمعة صانع ألعاب فريق الأهلى بمستوى متميز خلال المشاركة مع الفريق الأحمر فى مباريات بطولة الدورى الممتاز والذى ساهم فى حصد العديد من النقاط والعودة بقوة إلى المنافسة للحفاظ على اللقب المفضل لدى عشاق الشياطين الحمر .

وقرر صالح جمعة أرتداء القميص رقم " 10 " والذى سبق أن أرتداه نجوم كبار بالفريق الأحمر خلال تواجدة بالفريق خلال المباريات لذلك أراد صالح بعودته أن يسترجع أمجاد هذا الرقم بعد الأسطورة محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى .

رغم أن القميص رقم 10 في النادي الأهلي ارتداه عدد من أساطير كرة القدم المصرية، وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء الحالي، إلا أن الرقم 10 في قلعة الجزيرة بات بمثابة لعنة تضرب كل من يقترب منها، خاصة أن كل اللاعبين الذين حاولوا ارتداء القميص في السنوات الماضية رحلوا بشكل مخيب عن القلعة الحمراء.

البداية كانت مع علاء ميهوب نجم الفريق السابق، حيث كان يرتدي القميص رقم 14 مع الفريق، قبل أن ينتقل إلى الرقم 10 عقب اعتزال الخطيب، إلا أن اللعنة ضربت نجم وسط القلعة الحمراء بعد أن تم استبعاده في مطلع التسعينات فيما سمي بمذبحة الكبار.

فيما شهد مهرجان اعتزال بيبو ظهور وليد صلاح الدين ناشئ الأهلي وقتها والذي سلمه الخطيب رقمه بسبب موهبته الكبيرة، حيث تألق عدة سنوات إلا أن أيامه الأخيرة مع الفريق شهدت تراجعا في المستوى ليرحل عن القلعة الحمراء إلى صفوف الاتحاد السكندري.

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فيما ارتدى وائل رياض شيتوس نجم الأهلي السابق القميص رقم 10 عقب وليد صلاح الدين، حيث تألق اللاعب في مراحل الناشئين ومع منتخبات الناشئين والأوليمبي، إلا أنه تراجع كثيرا مع الفريق الأول وظل حبيس دكة البدلاء عدة سنوات، قبل أن يرحل عن النادي الأحمر في النهاية ولعب في أندية حرس الحدود والاتصالات والجونة قبل أن يعتزل مبكرا بسبب لعنة الإصابات.

كما تضم قائمة اللاعبين الذين عانوا من لعنة الرقم 10 في الأهلي، أحمد بلال أحد أفضل المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية والذي تألق بالقميص رقم 11 وكان أحد أبرز الهدافين، قبل أن يقرر ارتداء القميص رقم 10 لتضربه اللعنة بسبب تكرار الإصابات الكثيره وانخفاض مستواه البدني والفني حتي رحل عن الأهلي .

فيما أثار المعتز بالله إينو ضجة كبيرة في الكرة المصرية بعد انتقاله من الزمالك إلى الأهلي عام 2007، وارتدى اللاعب القميص رقم 27، قبل أن يظهر بالقميص رقم 10 بعدها، وظل اللاعب حبيس دكة البدلاء قبل الرحيل إلى سموحة، قبل أن يؤكد اللاعب في تصريحات تلفزيونية أن القميص رقم 10 بالأهلي لعنة تضرب كل من يقترب منها، مؤكدا أنه لو عاد به الزمان لن يرتدي هذا القميص.

أحمد شكري نجم الأهلي السابق والمصري الحالي، كان أحد ضحايا القميص رقم 10، حيث تألق اللاعب في فرق الناشئين بالقلعة الحمراء، إلا أنه لم يقدم مستويات كبيرة مع الفريق الأول ورحل بعد موسمين، إلى نادي سموحة.

بينما كان آخر اللاعبين الذين عانوا من لعنة القميص رقم 10 هو عماد متعب مهاجم الأهلي و يعد "متعب" أحد أفضل مهاجمي الكرة المصرية في السنوات الأخيرة وتألق خلال ارتدائه القميص رقم 9 مع الفريق، وكان أساسيا في القعلة الحمراء والمنتخب المصري، قبل أن يقرر عام 2014 الماضي ارتداء الرقم 10 لتبدأ رحلة النسيان للاعب، بسبب الإابات وتراجع مستواه وخروجه من حسابات كل الأجهزة الفنية في السنوات الأخيرة وأعتزال كرة القدم الموسم الماضى .