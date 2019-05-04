شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعسكر بالقاهرة استعداداً لزعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم، السبت، فريق الإسماعيلى بقيادة محمود جابر استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى بدور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها غداً الاحد بإستاد الجبل الأخضر، ومن المقرر أن يتوجه الدراويش للقاهرة للدخول فى معسكر مغلق استعداداً للمباراة .

وكان الإسماعيلى قد خاض مباراة ودية اليوم أمام منتخب الإسماعيلية والتى شهدت مشاركة مجموعة من الناشئين والبدلاء بجانب عدد من الأساسيين وانتهت بفوز الدراويش بسبعة أهداف مقابل هدف.

ومن جانبه حرص محمود جابر المدرب العام للإسماعيلى على منح تعليمات خاصة لكريم بامبو جناح وهداف الفريق من أجل حثه وزملاؤه على استعادة النتائج الإيجابية والصعود للدور المقبل بالبطولة.