شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعى رحيل نجل حسن بصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على نشر نعى رحيل نجل حسن بصرى نجم نادى الزمالك السابق ورئيس اللجنة الفنية السابق بالقلعة البيضاء. وجاء نعى الزمالك لابن شقيق الراحل طه بصرى كالتالى:"ينعي نادي الزمالك ببالغ الحزن والأسى هيثم حسن نجل أحد نجومنا السابقين حسن بصري، الذي وافته المنية، راجيين من المَولى أن يتغمده بواسع رحمته ".

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