شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سارى مديراً فنياً بدمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت لجنة الكرة بدمنهور، على اختيار أحمد سارى المدير الفنى السابق للأوليمبى لقيادة الفريق البحراوى فى الموسم المقبل خلفا لهانى العقبى .

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ومن المقرر، أن يتم عرض الامر على مجلس الإدارة اليوم لاتخاذ القرار بشكل رسمى حتى يبدأ سارى عمله مع الفريق.

يذكر أن ، سارى قضى موسما ناجحا مع الاوليمبى الموسم الماضى وكان قريبا من الصعود، إلا أن طنطا استطاعت خطف البطاقة فى الأسابيع الأخيرة .