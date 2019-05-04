شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سارى مديراً فنياً بدمنهور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت لجنة الكرة بدمنهور، على اختيار أحمد سارى المدير الفنى السابق للأوليمبى لقيادة الفريق البحراوى فى الموسم المقبل خلفا لهانى العقبى .
ومن المقرر، أن يتم عرض الامر على مجلس الإدارة اليوم لاتخاذ القرار بشكل رسمى حتى يبدأ سارى عمله مع الفريق.
يذكر أن ، سارى قضى موسما ناجحا مع الاوليمبى الموسم الماضى وكان قريبا من الصعود، إلا أن طنطا استطاعت خطف البطاقة فى الأسابيع الأخيرة .
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