فرجاني ساسي: سنتجاوز النجم الساحلي.. واعتبر رئيس الزمالك مثل أبي

كتب- علي البهجي:

قال فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، إنه سيتعافى من الإصابة التي لحقت به في القريب العاجل ، مؤكدًا على ثقته في قدرة عناصر الأبيض على تجاوز النجم الساحلي والتأهل لنهائي الكونفدرالية.

وأضاف ساسي في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك، أنه تواجد مع بعثة الفريق منذ وصولها تونس لمؤازة زملائه في الفريق، مؤكدًا على ثقته الكبيرة في اللاعبين وقدرتهم على حسم التأهل لنهائي الكونفدرالية الإفريقية أمام النجم الساحلي التونسي.

وأوضح، أن النجم الساحلي التونسي فريق كبير ويحترمه مشددا على أن فريق الزمالك يضم لاعبين كبارا لديهم خبرات...