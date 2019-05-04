أمير مرتضى يتحدث عن صعوبة لقاء النجم.. خبرات لاعبيه.. وفرجاني ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، إن الطائرة الخاصة التي وصلوا بها إلى تونس وفرت عليهم الوقت وساعدتهم على التركيز.

وكان الزمالك قد وصل في وقت سابق من اليوم الجمعة إلى تونس؛ استعدادًا لمواجهة نظيره النجم الساحلي في إياب دور نصف نهائي الكونفيدرالية يوم الأحد المقبل.

وأضاف أمير مرتضى ـ في تصريحات لفضائية المحور مساء اليوم ـ "فرق نصف النهائي من شمال أفريقيا مما يدل على قوة المواجهات فجميعهم يلعب بذكاء ويعمل على خطف هدف للفوز في المباراة والجميع يعلم طريقة لعب الأخر فنعرف النجم وهو كذلك".

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وأشار المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك إلى أن المباراة صعبة ولكن فريقه يضم عددًا من اللاعبين اللذين يمتلكون الخبرات بجانب الخبرات التي اكتسبها اللاعبين الذين شاركوا لأول مرة في مباريات أفريقية:"واجهنا فرقًا من تشاد، الجزائر، انجولا، كينيا مما أكسب الجميع الخبرات".

وعن الغيابات قال أمير منصور:"استعدينا منذ أول الموسم بصورة جيدة فمجلس الإدارة دعمنا بلاعبين مميزين في أكثر من مركز، نعم لدينا غيابات مؤثرة ولكن اللاعبين الحاليين لا يقلون عنهم فنيات أو روح أو كفاءة فالكل واحد".

وأشاد المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك بلاعبهم التونسي فرجاني ساسي الذي استقبلهم رغم إصابته:"أول ما بدأ يسير على قدمه كان أول من يستقبلنا في المطار ومنذ بداية اليوم حتى نهايته وهو معنا ويُشكل معنا الفارق بروحه الجيدة وكذلك كان يرغب حازم إمام ومحمد عنتر التواجد معنا في تونس لدعم الفريق ولكننا فضلنا بقائهم في القاهرة للتأهيل بصورة أفضل والعودة معنا في المباريات المقبلة".

وأتم أمير حديثه بالإشارة إلى تواصله المستمر مع لاعبي فريقه المصابين مصطفى فتحي وفرجاني ساسي اللذان سيلحقان بهما خلال الموسم الجاري بعد تعافيهما، مشددًا على أنهم لا يحاسبون الجهاز الفني بالقطعة.