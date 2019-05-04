أبو ريدة يتفقد استاد الاسكندرية استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية -(أ ش أ):

تفقد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المهندس هاني أبو ريدة، اليوم الجمعة، استاد الإسكندرية، لمتابعة أعمال تطوير وتجهيز الاستاد الذي يستعد لاستضافة فرق المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام في مصر خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

وتضم المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية منتخبات نيجيريا، غينيا، بوروندي، مدغشقر.

ورافق أبوريدة خلال الزيارة كل من محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية، وأحمد مجاهد عضو مجلس ادارة اتحاد كرة القدم، وعامر حسين رئيس مجموعة الإسكندرية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، والدكتور شريف سعد مدير استاد الإسكندرية.

وتفقد وفد اللجنة المنظمة للبطولة أرضية الملعب والمدرجات وغرف خلع الملابس وقاعة المؤتمر الصحفي.