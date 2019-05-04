هاري كين يدعم مشجعة تعرضت للتنمر في ملعب توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن -(أ ش أ):
وجه مهاجم توتنهام هوتسبير هارى كين دعوة إلى مشجعة تعرضت للتنمر الإلكتروني بسبب رقصها في الاستاد الجديد للنادي للمشاركة في مراسم تقليدية خلال المباراة الأخيرة بالموسم في الدوري الإنجليزي.
ونشر أحد المشجعين فيديو لابنته إيلا "16 عاما"، والمصابة بمتلازمة داون، وهي ترقص في الاستاد بعد خسارة توتنهام 0-1 أمام وست هام يونايتد، لكن الفتاة تعرضت للتنمر من مشجعين غاضبين بعد النتيجة وسخر البعض من حالتها.
وقال كين، في فيديو موجهاً إلى إيلا "أريد أن أشكرك على تشجيعك الرائع، أنتِ مصدر فخر لأسرتك أيضاً"، ووصفها بأنها مشجعة مخلصة، مضيفا "استمري في الرقص وافعلي كل شيء تحبيه، ولكي منا كل الحب".
ودعا كين إيلا إلى "مواصلة الرقص" للمشاركة في مراسم تقليدية قبل مباراة إيفرتون بملعب توتنهام 12 مايو.
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