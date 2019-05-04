ملف الجمعة..صلاح ينافس على جائزة جماهيرية في الدوري الإنجليزي.. وميسي لاعب الجولة بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 3 مايو 2019.

في بيان رسمي.. النجم الساحلي يرفض حضور جماهير أقل من 18 سنة مواجهة الزمالك

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي عدم السماح لحضور الجماهير دون 18 عاماً في مدرجات الملعب الأوليمبي بسوسة خلال مواجهة الزمالك في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

صلاح ينافس على جائزة جماهيرية لشهر أبريل في البريميرليج

ينافس الدولي المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي على جائزة لاعب الشهر في البريميرليج بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع صاحب المركز الثاني.

أحمد علي يتحدث لمصراوي عن مفاوضات بيراميدز لضمه.. وطموحه مع المقاولون العرب

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رفض أحمد علي مهاجم نادي المقاولون العرب الحديث عما يتم تداوله عن مفاوضات معه من قبل مسؤولي نادي بيراميدز لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ميسي لاعب الجولة في دوري أبطال أوروبا

فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في جولة الذهاب بالدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد مساهمته في فوز الفريق الكتالوني الثمين (3-0) على ضيفه ليفربول الإنجليزي مساء الأربعاء.

رسميا.. كيتا خارج كأس الأمم الإفريقية

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، غياب لاعب الوسط الغيني نابي كيتا عن الملاعب لمدة شهرين، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يوجه رسالة لصلاح قبل صدام "آنفيلد" (صورة)

وجه الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني رسالة إلى الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قبل موقعة "آنفيلد" التي ستجمع بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.