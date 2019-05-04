أهداف الجمعة..يوفنتوس يتعادل أمام تورينو.. وايفرتون يهزم بيرنلي بثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم الأحد 3 مايو 2019، بمختلف البطولات. الدوري الإنجليزي أهداف مباراة إيفرتون وبيرنلي الدوري الإسباني Advertisements أهداف مباراة إشبيلية وليجانيس الدوري الإيطالي أهداف مباراة يوفنتوس وتورينو

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