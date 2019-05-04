فرجاني ساسي: سنتجاوز النجم الساحلي.. واعتبر رئيس الزمالك مثل أبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، إنه سيتعافى من الإصابة التي لحقت به في القريب العاجل ، مؤكدًا على ثقته في قدرة عناصر الأبيض على تجاوز النجم الساحلي والتأهل لنهائي الكونفدرالية.

وأضاف ساسي في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك، أنه تواجد مع بعثة الفريق منذ وصولها تونس لمؤازة زملائه في الفريق، مؤكدًا على ثقته الكبيرة في اللاعبين وقدرتهم على حسم التأهل لنهائي الكونفدرالية الإفريقية أمام النجم الساحلي التونسي.

وأوضح، أن النجم الساحلي التونسي فريق كبير ويحترمه مشددا على أن فريق الزمالك يضم لاعبين كبارا لديهم خبرات وأنه شخصيا تحدث معهم لتشجيعهم ومؤازرتهم قبل المواجهة المهمة.

ويحتاج الزمالك إلى التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف في حالة التسجيل في مرمى النجم من أجل التأهل لنهائي الكونفدرالية وذلك بعد الفوز 1-0 في مباراة الذهاب.