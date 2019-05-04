فرجاني ساسي يؤكد صعوبة لقاء النجم الساحلي ويبعث رسالة إلى مرتضى منصور

أكد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على حرصه على التواجد مع بعثة الفريق منذ وصولها تونس مشيرا إلى ثقته الكبيرة في اللاعبين وأنهم قادرون على حسم التأهل لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية أمام النجم الساحلي التونسي.
وأضاف ساسي أن النجم الساحلي التونسي فريق كبير ويحترمه مشددا على أن فريق الزمالك يضم لاعبين كبارا لديهم خبرات وأنه شخصيا تحدث معهم لتشجيعهم ومؤازرتهم قبل المواجهة المهمة.
كما وجه فرجاني ساسي الشكر لرئيس النادي والذي يعتبره ابا له حيث أكد أنه يتصل به دائما للاطمئنان على إصابته التي يعاني منها.. كما شكر جمهور الزمالك الذي يسانده بكل قوة ويعتبره أكبر داعم له.
وأوضح لاعب وسط الزمالك أنه سيعود قريبا إلى الملاعب.
ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي التونسي مساء بعد غدٍ الأحد في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقي
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